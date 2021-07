Fotografia campeã: mais de 100 filhotes em cima de crocodilo

A foto acima é uma das 100 mais elogiadas no concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, organizado pelo Museu de História Natural de Londres. Entre mais de 50.000 inscrições, apenas 100 serão colocadas na parede do museu. Assim, a imagem da espécie de crocodilo se juntará a 99 outras em uma exposição itinerante.

O fotógrafo Dhritiman Mukherjee capturou essa cena incrível na Índia, próximo às margens do Rio Chambal. Foi então onde ele achou dois gaviais adultos, cada um com mais de 100 filhotes.

Os gaviais são uma espécie de crocodilo em ameaça de extinção. Há cerca de 650 adultos nas águas doces da Índia e do Nepal, de acordo com o Museu de História Natural. O Santuário Nacional de Chambal da Índia contém 500 desses gaviais adultos.