Friagem chega ao AC: ventos intensos, chuva de granizo e temperaturas a 12ºC

Até o próximo sábado (17), o calor intenso vai predominar em todo o Acre com temperaturas máximas chegando a 36ºC, mas a boa notícia é que ainda no fim de semana, mais uma friagem chega ao estado, segundo o pesquisador Davi Friale.

“Neste domingo (18), logo nas primeiras horas do dia, uma forte onda de frio polar chegará a Rio Branco, com ventos intensos, cujas rajadas poderão passar de 50km/h”.

Alerta

Mas antes da friagem, ele faz um alerta importante: “Entre sábado e domingo, deverão ocorrer chuvas na maioria dos municípios do Acre, inclusive, em Rio Branco. Alertamos para a alta probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, neste fim de semana, com possibilidade de queda de granizo em alguns pontos”.

Na Capital Rio Branco e em Brasileia no sábado e na noite para domingo, poderão ocorrer chuvas intensas, com grande acumulado. As águas também poderão atingir o Juruá.

Temperaturas

Em Rio Branco, em Brasileia e nas demais cidades do leste e do sul do Acre, as temperaturas mínimas, ao amanhecer, entre segunda-feira e quarta-feira próximas, deverão oscilar entre 12 e 15ºC. Já, em Cruzeiro do Sul e cidades próximas, as mínimas vão oscilar entre 16 e 19ºC.