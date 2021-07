Friagem que chega ao AC no domingo pode atingir sensação térmica abaixo de 9ºC

Como divulgado pelo ContilNet nesta quarta-feira (14), a partir do próximo domingo (18), mais uma forte frente fria chega ao Acre.

De acordo com o divulgado pelo pesquisador Davi Friale, as temperaturas mínimas podem chegar a 12ºC. Nesta quinta-feira (15), o ‘mago do tempo’ confirmou a previsão e afirma que a sensação térmica, “para quem estiver exposto aos ventos frios que estarão soprando”, pode ser abaixo de 9ºC.

Friale pediu que seja feita urgentemente uma nova ‘Campanha do Agasalho’ para ajudar a população de rua que é mais vulnerável,” a fim de diminuir o sofrimento das pessoas mais necessitadas”, completou.

Ele deu mais uma informação: “Este frio que se aproxima do Acre não será o último deste inverno, pois novas ondas polares atingirão o Acre, provavelmente, ainda neste mês de julho e, também, em agosto”.