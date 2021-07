Friale alerta para chegada de segunda onda de frio em todo o Acre: “Para reforçar”

O frio polar já chegou ao Acre e as previsões do metereologista Davi Friale apontam para mínimas entre 9 e 11°, com fortes ventos, nos próximos dias.

As noites serão frias e os dias serão ensolarados até o próximo dia 4 de agosto.

Friale destacou também em seu site O Tempo Aqui que ainda neste domingo (1) outra onda de frio vai chegar para reforçar os dias secos e as noites frias.

O mago disse que em nenhum momento afirmou que este seria o maior frio do século.

“Muitas informações, sem fundamento, têm sido divulgadas por aí em relação ao frio que acabou de chegar ao Acre. Assim, coube-nos esclarecer que, em nenhum momento, dissemos que este seria o mais intenso frio do século. Só para lembrar, este século começou em 2021, ou seja, tem, apenas 20 anos. Pelo contrário, longe disto, pois, em 2013, nos dias 23, 24 e 25 de julho, o Acre registrou as menores temperaturas dos últimos 30 anos, que foram previstas e anunciadas por nós, com exclusividade e, somente, por nós, com mais de 10 dias de antecedência”, destacou.

“A diferença, agora, estará na maior duração deste frio e dos ventos intensos que estarão soprando durante alguns dias consecutivos, o que dará sensação inferior a 6ºC para quem estiver exposto a tais ventos”, finalizou.