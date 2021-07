Fuvest informa oferta de vagas para o SiSU e Vestibular 2022

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) informou no dia 29 de junho a distribuição das vagas da Universidade de São Paulo (USP) para a próxima edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e para o Vestibular 2022.

De acordo com a Fuvest, serão ofertadas 11.147 vagas na USP em 2022. Para o SiSU, a oferta é de 2.936 vagas, enquanto 8.211 vagas serão para o Vestibular 2022.

Distribuição de vagas

A fundação informa que, do total das vagas, metade será para a seleção por ampla concorrência (AC). Outra metade será para a seleção por meio do sistema de cotas, ou seja, está reservada para os candidatos oriundos de escolas da rede pública de ensino. Há ainda um percentual para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas (PPI) e pessoas que se encaixam nos dois grupos (EP/PPI).

Desse modo, as 2.936 vagas do SiSU 2022 estão distribuídas da seguinte maneira: 616 vagas AC; 1.237 vagas EP; e 1.093 vagas EP/PPI. Já o Vestibular 2022 terá 4.954 vagas AC, 2.169 vagas EP, e 1.088 vagas EP/PPI.

Para concorrer às vagas do SiSU, é preciso realizar a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, posteriormente, realizar a inscrição no SiSU. Já as vagas do Vestibular são para aqueles que realizarem o processo seletivo Fuvest 2022.

Datas do Vestibular 2022

O período de inscrição do Concurso Vestibular Fuvest 2022 será aberto no dia 16 de agosto e vai até 1º de outubro. A Fuvest receberá os pedidos de isenção da taxa de inscrição até o dia 7 de agosto.

De acordo com a universidade, a prova da 1ª fase está prevista para o dia 12 de dezembro de 2021, enquanto as provas da 2ª fase devem acontecer nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. A publicação do resultado com a convocação dos aprovados em 1ª chamada está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2022.