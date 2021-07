Gabriel Medina vence Michel Bourez e está na semifinal das Olimpíadas

Gabriel Medina está na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite desta segunda (manhã de terça no Japão), o brasileiro despachou o francês Michel Bourez nas quartas de final (15.33 a 13.66), avançando à penúltima etapa da competição. O adversário de Medina será o japonês Kanoa Igarashi, que eliminou o americano Kolohe Andino. Na bateria seguinte, Italo Ferreira venceu o japonês Hiroto Ohhara, garantindo o Brasil no pódio. Como estão em chaves opostas, Medina e Italo só podem se enfrentar na final ou na disputa do terceiro lugar.

As semifinais, disputa do bronze e final serão realizadas ainda na virada desta segunda para terça-feira. Gabriel Medina entra na água para enfrentar Kanoa Igarashi às 23h48. A decisão do ouro será às 3h46 de terça. O SporTV3 transmite todas as baterias do surfe.

Medina domina toda a bateria

A primeira boa onda da bateria foi um 6.33 de Gabriel Medina com sete minutos corridos. Pouco depois, ele somou 2.00, passando a ter 8.33 de total contra apenas 3.17 de Michel Bourez, que é taitiano, mas representa a França nas Olimpíadas. Faltava o show. Na metade da bateria, Gabriel aproveitou as ótimas condições do mar de Tsurigasaki, pegando um aéreo. Ele recebeu nota 9.00, disparando na liderança.