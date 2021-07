Galo Carijó joga para o gasto e vence o Morcego por 1 a 0

Com um gol solitário do atacante Daniego no primeiro tempo de partida, o Galo Carijó estreou com vitória diante do Andirá na disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021.

Essa foi a primeira vitória do clube celeste nesta temporada, após cinco jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série D, um pela Copa Verde-2020 e outro pela Copa do Brasil-2021.

O gol da vitória do Galo Carijó saiu somente de uma cobrança de penalidade. O atacante Daniego chegou a parar nas mãos do goleiro Babau, mas na sobra de bola, o próprio Daniego se recuperou e empurrou a redondinha para as redes do Morcego, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Classificação

Com a primeira vitória numa competição oficial na temporada 2021, o Galo Carijó lidera o primeiro turno do Campeonato Acreano-2021. O time celeste soma três pontos ganhos, dois pontos a mais que Galvez e Náuas.

Próximos jogos

O Galo Carijó ganha quase duas semanas de folga na tabela de jogos do estadual e retorna a campo somente no próximo dia 21 de julho para medir forças contra o Náuas.

No entanto, o time celeste encara neste sábado (10) o Castanhal pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo está agendado para o estádio Modelão, às 17h (de Brasília). Por outro lado, o Morcego ganha mais de duas semanas de folga para arrumar o time e o próximo compromisso da equipe ocorrerá somente dia 24 de julho, quando encara o Náuas. O duelo está marcado para o estádio Florestão, às 15h.