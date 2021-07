Galo perde em Boa Vista-RR e continua na lanterna da Série D

Fora de casa, precisamente no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, o Atlético Acreano perdeu para o GAS-RR por 2 a 0, em jogo válido oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Os gols da vitória do time roraimense foram marcados por Lídio e Tiago Amazonense na segunda etapa.

Com a vitória, o GAS chega a oito pontos e sobe para sexto lugar. O G4 está a quatro, mas os times na zona de acesso ainda entram em campo no domingo. O Atlético continua na lanterna (8°) com apenas uma vitória e quatro pontos somados.

Próximos jogos

No próximo final de semana, o Galo Carijó recebe o líder Castanhal. O duelo estava agendado para o domingo, às 16h, mas antes, na quinta-feira (29), o time celeste encara o Vasco da Gama pelo Campeonato Acreano. Já o GAS-RR encara o Fast-AM, fora de casa.