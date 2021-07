Galvez e Plácido de Castro fazem duelo decisivo nesta 4ª feira

Galvez e Plácido de Castro fazem um jogo decisivo nesta quarta-feira (28), às 17h, na Arena da Floresta, pela terceira rodada do Campeonato Acreano-2021.

O duelo é encarado como um divisor de águas para as duas equipes na briga pelo primeiro turno do estadual.

Os dois clubes somam um ponto ganho em duas partidas e um revés, seja de qual lado for, praticamente elimina o perdedor da possibilidade de continuar brigando pelo turno em disputa.

Estreia com vitória

O técnico Célio Ivan, com passagem pelo Tigre do Abunã, estreou neste domingo (25) no comando do técnico do Imperador Galvez na vitória sobre o Ypiranga-AP por 2 a 0, em jogo realizado no estádio Arena da Floresta, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Felipinho fora?

O meia Felipinho, autor do gol que abriu o caminho da vitória imperialista, deixou o gramado sentindo o adutor e passou por avaliação médica na tarde desta segunda-feira (26).

Caso seja vetado, Célio Ivan terá várias opções para o setor. Uma delas poderá ser o deslocamento do lateral de Esquerdinha para construir o meio-campo imperialista e o retorno de Geovani para o lado esquerdo da defesa. O meia Geovani também seria outra opção.

A estreia com vitória deixou o técnico Célio Ivan contente, mas não totalmente satisfeito. Segundo ele, o time precisa sempre estar em evolução, assim como ele. “Sempre temos algo a aprender no dia-a-dia. Seja meus atletas, seja eu”, resumiu o comandante imperialista durante entrevista para a Rádio Difusora Acreana.

Arbitragem

O “Clássico da Revolução” desta quarta-feira (28) envolvendo Galvez e Plácido de Castro terá no apito o árbitro Jackson Rodrigues. Rener Santos e Iago Nascimento serão os assistentes. Dejailton Santos será o quarto árbitro.