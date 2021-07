Games e esports: a evolução do mundo dos games

O mundo do iGaming e dos videogames em geral evoluiu enormemente nos últimos anos. Passamos de jogos com gráficos bem simples e jogadores “offline” para verdadeiros simuladores que comportam jogadores do mundo inteiro atuando ao mesmo tempo. Nos sites de cassino a evolução é similar, graças a desenvolvedores de software antenados. Além disso o tabu dos cassinos online foi sendo derrubado, com mais gente se sentindo confiante para jogar em sites de Cassino online em Bitcoin/Bitcoin online casino

Esses mercados estão em constante expansão e apesar de terem suas claras diferenças, os jogos eletrônicos, esports e jogos de cassino como um todo andam em trilhas semelhantes. E essas trilhas envolvem a monetização e profissionalização.

Profissionalização dos games

Videogames são uma realidade frequente dos últimos 30 anos, pelo menos, mas foi só na última década que começaram a ser encaradas como possibilidade de carreira – e não no ramo de desenvolvimento, mas como jogador mesmo.

O que começou com gráficos pixelados e sons em 8bit foi se transformando ao longo das décadas até chegarmos em games tão avançados que computadores profissionais e/ou customizados com tecnologia de ponta recebem investimentos milionários para conseguirem oferecer a melhor experiência aos interessados.

Desde a popularização dos jogos online, ainda nos anos 2000, era uma questão de tempo que começasse a haver competição a nível profissional no ramo. Conforme os anos foram passando, cada vez mais jovens e adolescentes jogam videogame de várias maneiras.

O advento de grandes RPGs, FPSs e simuladores só comprovou o interesse cada vez mais maciço dos fãs em eventos competitivos que, hoje em dia, são torneios milionários transmitidos no mundo todo.

Quem engatinhava jogando os antigos Warcraft, Winning Eleven e Counter Strike, para ficar nos mais nostálgicos, hoje vê profissionais de League of Legends, DOTA2, FIFA e CS:GO, entre vários outros competindo a nível internacional por prêmios multimilionários e amplo prestígio.

Não bastasse o jogo a nível profissional, vale também falar de como esse segmento se tornou uma possibilidade de carreira para quem simplesmente transmite e/ou comenta. O streaming de YouTubers conforme jogam, sejam profissionais ou não, geram milhões de view a cada vídeo e receitas também milionárias, a ponto de criarem celebridades de internet.

Esports e apostas

Jogos eletrônicos jogados de maneira profissional receberem o nome de esports (ou “e-sports”) e se tornou, como já foi dito, uma profissão de atleta com status tão válido quanto jogadores profissionais de esportes físicos – aliás, essa ainda é uma discussão que pipoca de vez em quando: esports são ou não são esportes? Cada vez mais gente concorda que, sim, são esportes.

Assim sendo, nada mais natural do que ver o interesse crescente nesse segmento de games profissionais se transformar em interesse na possibilidade de apostar nos eventos dos esports. Muitas casas de apostas, percebendo isso, passaram e investir nesse mercado.

Os principais esports nos quais é possível apostar incluem LoL, DOTA2, FIFA, CS:GO e outros um pouco menos populares, como Starcraft e Overwatch, por exemplo. Os mercados incluem 1×2 simples, iguais aos esportes físicos, e também handicaps especiais de mapas, entre outras opções.

Mais opções de cassino

Não é à toa que cassinos e casas de apostas têm se tornado opções cada vez mais populares para quem gosta de jogar e eventualmente obter ganhos com isso. Nem todos podem se tornar profissionais de League of Legends, mas qualquer um pode ganhar alguma coisa com opções de cassinos online.

Quando estiver escolhendo sua melhor opção em cassino online ou operadora, certifique-se de dar uma olhadinha em bônus de boas-vindas. Já existem casas que trabalham inclusive com bônus especiais para esports, vale a pena dar uma olhada.

Dentro do site, por outro lado, com ou sem bônus, as opções de jogos são imensas. As melhores operadoras trabalham com centenas e mais centenas de jogos de cassino e também versões digitais de jogos de mesa, de roleta e de cartas, por exemplo. Se quer uma experiência ainda mais completa, dê uma olhada ainda nas opções de cassino ao vivo.