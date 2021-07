Garota tenta reatar casamento, encontra ex-marido com outra e leva surra

Após encontrar o ex-marido com outra, uma adolescente de 17 anos foi espancada no final da noite de segunda-feira (19) em uma residência no bairro Pedrinhas, zona Norte de Porto Velho (RO).

Por volta das 23h30 a vítima disse que foi até a residência onde morava com o ex-marido tentar reatar o casamento. No entanto, para a surpresa dela o homem já estava com outra na casa.

A adolescente indignada foi querer saber quem era a mulher e acabou sendo surrada pelo marido com socos, chutes e enforcamentos.

A vítima ainda teria pego uma faca para se defender, mas foi jogada para fora da residência. Ela chamou a Polícia Militar, porém, o acusado das agressões fugiu.