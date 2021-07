‘Garrafinhas e pá na mão’: casal leva mudas durante caminhadas e faz plantio em avenida

Nós últimos dois anos, ele fala que o casal já plantou mudas de jabuticaba, limão, cajá-manga, araçá, entre outras árvores frutíferas. A esposa ressalta que também que é “apaixonada pela natureza” e que, há 8 anos, se sente privilegiada por uma palmeira no quintal e, no alto, ter um ninho de araras.

“As araras vieram, fizeram ninho no meu quintal e eu acho uma benção. Sou apaixonada pela natureza e até procurei o projeto Arara Azul, que acompanha aqui o meu ninho. É o 63, tem até o número e sempre estamos vendo os filhotes. Gosto de cuidar dos pássaros, da natureza, dos bichinhos e aí pensei em levar as mudinhas no meu trajeto. A água vai junto para regar e é bom que temos uma sombra e as aves ficam ali, fazendo piquenique. Todos agradecem”, finalizou.