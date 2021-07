Gil do Vigor dá em cima de apresentador ao vivo na Globo e é cortado: “Sou casado”

Neste domingo (11), Gil do Vigor participou do ‘Esporte Espetacular’ na Globo e deu o que falar. Isso porque, mostrando que sua cachorrada não conhece limites, o participante do ‘Big Brother Brasil 21’ resolveu dar em cima do apresentador da atração ao vivo.

A princípio, em um dos quadros da atração esportiva, o economista respondia perguntas de atletas olímpicos, entrando assim no clima da competição que está prestes a se iniciar em Tóquio, no Japão. Contudo, ao responder o atleta Marcos Vinicius D’almeida, do tiro com arco, o pernambucano deu o que falar.

Em resumo, o profissional lhe questionou se caso Gil do Vigor fosse disputar a modalidade, se ele seria algum cupido para acertar o coração de todos. “Estou aqui tentando acertar o coração de algumas pessoas”, respondeu, se insinuando para o apresentador da atração. “Gil, já te falei que sou casado’, disparou Lucas Gutierrez.

