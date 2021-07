Gil do Vigor faz 30 anos e ganha cadelinha de presente: “Vigorinha”

Ai, Brasil! Gil do Vigor está comemorando 30 anos de idade nesta quarta-feira (14/7). Com direito a um ensaio especial, o ex-BBB celebrou a data com fotos bem animadas em seu Instagram.

“De repente 30! Trintei minha gente, com muita alegria, dinheiro no bolso e gratidão por todas as transformações na minha vida. Obrigado a cada um de vocês que vivem esse sonho comigo!”, escreveu ele. Já nos comentários, diversos amigos e celebridades aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho ao pernambucano. “Cancerianooo. Parabéns!!!!”, escreveu a atriz Ingrid Guimarães. “Parabéns, coisa linda”, disse a sertaneja Simaria.Alguns ex-BBBs também deixaram comentários: “Parabénsssss, amadooooo”, escreveu Fiuk, um dos amigos de Gil no confinamento. “Parabénssss, Giiiiillll do Vigôôôh!!!”, disse o cantor e também ex-BBB Rodolffo. “Jesus que te abençoe, meu bombom!! Tudo de melhor no mundo! Que sua vida seja recheada de sucesso, alegria, saúde e realizações!! Você merece tudo!! Parabéns irmão! Jesus te abençoe e Maria, nossa mãe, sempre proteja seu caminho!!”, desejou o também ex-BBB21 Caio Afiune. Pouco antes, o brother ainda foi surpreendido com um presente surpresa da mãe, Jacira Santanna, e das irmãs, Juliana Nogueira e Janielly Nogueira. Elas deram uma cadelinha para Gil, que batizou o pet de Vigorinha. Não podia ter nome melhor, né? Veja a publicação: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)