Gladson abre crédito suplementar para secretarias do governo ultrapassando R$ 100 milhões

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (28) a abertura de crédito suplementar para diversas secretarias e órgãos.

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Ministério Público do Acre (MPAC), a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) também foram beneficiadas.

Os valor total investido ultrapassa os R$ 120 milhões.

As justificativas englobam passagens e despesas com locomoção, indenizações e restituições, equipamentos e material permanente, além de investimentos e despesas correntes.

Confira o relatório com os órgãos e valores:

DO16274520350838 (1)