Gladson abre o jogo e diz querer novo concurso ainda em 2021: “Pode ir se preparando”

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (30), o governador Gladson Cameli disse que irá lançar um concurso público no Acre ainda neste ano.

“Preciso fazer um concurso na minha gestão. Tenho chamado as pessoas de todos os outros e não tenho criado os meus”, comentou o chefe do executivo.

As áreas de saúde, segurança e infraestrutura serão as beneficiadas com as vagas, de acordo com Cameli. Não há ainda data definida para o lançamento do edital.

As provas serão realizadas no início do próximo ano.

“Quem tiver interesse, já pode ir se preparando”, finalizou o político.