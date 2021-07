Gladson anuncia chegada de mais de 100 mil vacinas contra Covid: “Página será virada até setembro”

Durante a cerimônia de posse dos 61 professores aprovados no concurso para servidor efetivo da Educação, nesta segunda-feira (19), o governador Gladson Cameli anunciou que o Acre deve receber ainda nesta semana pouco mais de 100 mil doses de vacinas contra a COVID-19.

“Ainda não sei exatamente quantas doses, mas é certo que são mais de 100 mil para acelerar o processo de imunização no Estado”, disse o chefe do executivo.

As doses são das vacinas Janssen, Astrazeneca/Oxford e Pfizer.

O anúncio oficial será dado ainda nesta segunda, no fim do dia, com mais detalhes, pela equipe governamental.

“Não quero escutar ninguém dizer que não tomou vacina por falta de doses, mas também não quero que as pessoas escolham qual vacina vão tomar. Tem que tomar a que tem no posto. Nossa escolha é pela vida”, continuou.

Gladson disse que pretende “virar a página” dessa pandemia até setembro.

“Vamos virar a página dessa pandemia o mais rápido possível. Até setembro, vamos retomar a nossa vida normal”, finalizou.