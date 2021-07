Gladson começa a semana com mudanças no Governo: 11 são nomeados e 7 exonerados

A semana começa com mudanças na composição do Governo Cameli. O governador assinou pelo menos 11 nomeações e 7 exonerações publicadas no Diário Oficial do Estado na manhã desta segunda-feira (12).

Os exonerados estavam lotados nas Secretarias de Produção e Agronegócio – SEPA, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes – SEE, a Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Já os novos nomeados vão ocupar cargos nas mesmas instituição com cargos variando entre as CECs 1 e 6.

Além disso. Cameli também nomeou Ítalo Almeida Lopes para exercer o cargo de Diretor, no Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA e Jairo Cassiano Barbosa para ser chefe de departamento na mesma autarquia.