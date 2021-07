Gladson fará entrega de máquinas em Sena na terça para recuperação de ramais

Os ramais e as estradas vicinais da zona rural do município de Sena Madureira, em torno de 2 mil quilômetros de malha viária a merecer reparos e trabalho de conservação todos os anos, vão começar a ser recuperados a partir da próxima terça-feira (20). O anúncio será feito pelo próprio governador Gladson Cameli (PP), que estará no município a despeito das encrencas do prefeito Mazinho Serafim (MDB), seu inimigo vulgar e implicável.

Quando o governador anunciou que faria reposição nas máquinas do governo estadual que estavam à disposição do municípios desde a gestão passada, Mazinho Serafim fez divulgar que o governador estava pegando o maquinário de volta por retaliação política. Chegou até ir à Justiça mas não obteve êxito.

Para calar o prefeito e mostrar com quem estava a verdade, o governador chegará ao município entregando 14 máquinas pesadas. Na última quinta-feira (16), o diretor-presidente do Deracre (Departamento de Estradas e Rodagens do Acre), Petrônio Antunes, esteve no município inspecionando o início das obras. Um dos trechos em obra fiscalizados por ele foi a estrada de acesso à BR-364 às margens do rio Iaco, para a travessia, de catraia, para o Primeiro distrito da cidade. Como a estrada passou a ser municipal, Antunes disse que o Deracre vai pedir à Prefeitura sua cessão para o Estado, através da Câmara Municipal, a fim de que a administração estadual possa continuar cuidando de sua manutenção.

O diretor Petrônio Antunes também reuniu-se com representantes do Deracre em Sena Madureira para organizar a solenidade de entrega do maquinário, na terça-feira. A entrega será feita pessoalmente pelo governador Gladson Cameli. “Será o início dos trabalhos e do resgate dos nossos compromissos com a população e Sena Madureira”, disse o governador.

O ex-vereador Zenil Chaves foi designado pelo Governo do Acre para coordenar o trabalho de reabertura de ramais em Sena Madureira que será executado através do Deracre. “Conheço praticamente todos os ramais de Sena Madureira. Atendendo o chamamento do nosso governador, iremos fazer o possível para avançar com os trabalhos”, disse