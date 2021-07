Gladson honra compromisso e encaminha máquinas novas para Sena Madureira

Seguindo uma determinação do governador do Acre, Gladson Cameli, novas máquinas foram encaminhadas na tarde desta sexta-feira (9), para a cidade de Sena Madureira. A meta é reestruturar o Deracre e utilizar os equipamentos no melhoramento e reabertura de ramais, beneficiando o homem do campo.

Ao todo, Sena Madureira recebe 14 veículos novos, sendo que 11 foram entregues hoje e os demais serão trazidos neste sábado (10). São eles: Caminhão basculante (03), Motoniveladora, também chamada de patrol (03), Pá carregadeira (03), Trator de esteira (01), Retroescavadeira (03) e 01 escavadeira hidráulica – a chamada PC.

Desde o início dessa semana surgiu uma polêmica no município em razão do governo do Estado ter requisitado algumas máquinas antigas que estavam sob domínio da Prefeitura. A intenção é fazer a manutenção das mesmas e reintegrá-las ao Deracre para reforçar a frota.

“Essa é a resposta de quem tem compromisso com a população”, destaca Gehlen Diniz

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), acompanhou de perto a entrega das máquinas em Sena Madureira e agradeceu o governador Gladson Cameli. “Isso mostra o trabalho e o respeito que o governador tem por Sena Madureira. São 14 equipamentos novos que ajudarão muito os nossos produtores rurais. É a resposta de quem tem a responsabilidade e compromisso com a população.

Muito mais virá pra Sena Madureira, ao contrário do que o prefeito propaga por aí. Aliás, o prefeito que pegou mais de um milhão e meio de reais do Estado para abrir ramais e ainda não prestou contas desse recurso, agora vinha espalhando que o governador tinha tirado as máquinas de Sena. O que o governo fez foi tirar as máquinas usadas das mãos da e repassar para o Deracre. Agora estamos recebendo máquinas novas para esse trabalho nos ramais. Parabéns governador por esse comprometimento com o povo de Sena Madureira”, enfatizou.

Vereador Jacamin: “O governador está de parabéns por esse olhar carinhoso com Sena Madureira”

O vereador Jacamin, presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, parabenizou o governador Gladson Cameli por ter honrado o compromisso de mandar máquinas novas para trabalhar nos ramais. “Estamos presenciando um momento muito feliz. O prefeito da nossa cidade que é adversário político do governador espalhou que esse momento não ia chegar, mas aqui está a prova. Parabéns governador Gladson Cameli por esse olhar carinhoso com os nossos produtores de Sena Madureira. Quem ganha, com isso, é a nossa população”, comentou.

O engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena, disse que, de agora em diante, todas as medidas serão tomadas no que tange ao emprego dessas máquinas nos ramais de Sena Madureira. “Graças a Deus, estamos vivendo hoje um dia histórico para o nosso município com o envio de novas máquinas. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli”, frisou. Os vereadores Charmes Diniz (PP), Elvis Dany (Democratas), Pantico (PP) e José Costa (PTB) também acompanharam a chegada das máquinas.