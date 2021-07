Globo ou BandSports?: Veja onde assistir Brasil x Egito pelo jogos Olímpicos

A fase decisiva dos jogos olímpicos já começaram e o Brasil entra em campo amanhã (31), na Globo buscando avançar às quartas nas olímpiadas com o futebol masculino. Desse modo, a redação do O canal trouxe todos os detalhes para o jogo de logo mais.

Transmissão: Globo e SporTV

Embora o BandSports esteja fazendo uma cobertura no Japão, o duelo Brasil x Egito que acontece às 7h00 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Desse modo, a Globo deve contar com Galvão Bueno na narração, que também esteve presente hoje (30) na eliminação da Seleção feminina para o Canadá.

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (Japão)

Data e horário: Sábado (31/07), às 7h00 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay.

Como chegam as equipes

Em suma, após conquistar duas vitórias e um empate e somar sete pontos, a seleção brasileira fechou a fase de grupo na primeira posição do Grupo D, avançando para o mata-mata.

Por outro lado, a seleção egípcia foi segunda colocada no Grupo C, atrás apenas da Espanha, com quatro pontos conquistados após uma vitória, um empate e uma derrota na fase de grupos.

Além disso, a Seleção conta com o artilheiro da competição Richarlison e com isso, a expectativa é que ele possa repetir as boas atuações.

Por fim, a fase decisiva na Globo

Por fim, as quartas de final acontecem em jogos únicos. Quem vencer avança e, em caso de empate, as seleções disputam dois tempos de 15 minutos na prorrogação. Persistindo a igualdade, a partida é decisiva na cobrança de pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Coreia do Sul x México.