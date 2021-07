Glória Perez e Marina se emocionam com Rayssa Leal; “Madrugada de fortes emoções”

Famosas por suas atividades, as acreana Glória Perez, novelista da Rede Globo, e a ex-ministra Marina Silva, candidata à presidência da República nas últimas três disputas, também se emocionaram com a graça e a leveza da mais unanimidade nacional, a maranhense Rayssa Leal, também chamada da Fadinha, de 13 anos, que conquistou a prata na madrugada desta segunda-feira (26) no skate street na Olimpíada de Tóquio (Japão).

A menina de Imperatriz se tornou a medalhista mais jovem do país na história da participação brasileira nos Jogos. A atleta marcou 14,64 na somatória, e só foi superada pela dona da casa Nishiya Momiji (15.26), também de 13 anos. Outra japonesa, Funa Nakayama, de 16 anos, levou o bronze (14.49). As disputas ocorreram no Parque e Esportes Urbano de Ariake.

A performance da atleta nas pistas emocionou as acreanas famosas. Em suas redes sociais, Glória Perez registrou o feito da menina maranhense, e Marina Silva, por sua vez, disse ter vivido uma madrugada de fortes emoções.