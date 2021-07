Governador Gladson Cameli libera R$ 6,4 milhões de investimentos para o Juruá

O aniversário era de Rodrigues Alves, que na última quarta-feira comemorou 29 anos, mas Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, todas cidades na região do Juruá, também foram agraciadas com investimentos do governo do Estado. Na tarde desta sexta-feira, 30, em solenidade na quadra da escola Francisco Braga de Souza, em Rodrigues Alves, o governador Gladson Cameli, com a participação de secretários e de representantes de todos os setores do governo, entregou equipamentos, fez doação de madeiras e autorizou o inicio de obras num investimento que supera os R$ 6,4 milhões.

O ato encerrou uma força-tarefa do governo do Estado que durante três dias ofertou diversos serviços para os moradores de Rodrigues Alves, com a realização de mais de 1500 procedimentos, desde emissão de RG até serviço de orientação fiscal. Os prefeitos Jailson Amorim, de Rodrigues Alves, Isaac Lima, de Mâncio Lima e Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, assinaram ao lado do governo os termos de convênios, doação e ordens de serviços.

Anfitrião do evento, o prefeito Jailson Amorim agradeceu a presença de toda a comitiva do governo e da bancada federal e disse ter sido este o aniversário que Rodrigues Alves mais ganhou presentes.

“Governador, todo aniversário da nossa cidade faça assim. Traga ajuda, investimentos e sua equipe para fazer o que fizeram aqui essa semana. Estou com o coração transbordando de alegria e gratidão”, disse Jailson.

Para o governador Gladson Cameli, a presença maciça da equipe do governo no Juruá durante toda essa semana mostra que sua gestão está alinhada com os prefeitos para encurtar a burocracia e acelerar a execução das obras e dos programas, porque, na avaliação dele, a população não pode mais esperar.

“As nossas ações precisam chegar pra quem está lá na ponta, àqueles que mais precisam. E só conseguiremos dar uma resposta positiva à população através da união. Esse evento acontece numa parceria com todas as prefeituras que aqui estão representadas. Trouxe aqui toda minha equipe por quatro dias para ouvir os anseios da nossa gente e dar as respostas para mudarmos nossa realidade”, disse o governador.

A senadora Mailza Gomes, os deputados federais Jesus Sérgio, Jessica Sales e Wanda Milani e os deputados estaduais Nicolau Júnior, Maria Antonia e Antonia Sales participaram do ato.

Investimentos para Rodrigues Alves

Terceira maior cidade do Juruá, Rodrigues Alves foi contemplada com R$ 1,8 milhões em investimentos. O governador Gladson Cameli assinou duas ordens de serviço, uma para construção de uma quadra de futebol em grama sintética com arquibancada e iluminação de LED na escola estadual José de Souza Martins, outra para a construção de calçada, meio fio e calçamento de 1 km de ruas na comunidade Foz do Paraná. Ao lado do presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Francineudo Costa, entregou certificados para jovens que concluíram cursos em diversas áreas. Por fim, fez a entrega simbólica de uniformes escolares e kits cozinha para a escola Francisco Alves dos Santos.

Mâncio Lima: R$ 3,4 milhões em investimentos

A cidade mais ocidental do país vai ganhar um Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), obra orçada em R$ 1,2 milhões, autorizada pelo governador ao lado do prefeito Isaac Lima. No mesmo setor, Gladson anunciou aquisição de rádios e equipamentos para Rádios Bases (ERBs) onde serão investidos R$ 1,4 milhões. Para a comunidade indígena foi assinado convênio com a Secretaria de Turismo para a aldeia Puyanawa. A doação de 30 metros de madeiras finalizou o pacote.

Cruzeiro do Sul ganha reforço na educação

A capital do Juruá foi contemplada com a reforma, ampliação e adequação de 17 escolas rurais num total de R$ 1,2 milhão em investimentos.