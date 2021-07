Governador lança licitação de R$ 35 milhões para pavimentar 41 km de rodovia

O governador Mauro Mendes entregou mais 18 km de asfalto novo na MT-109, no município de Querência, no final da tarde desta sexta-feira. As obras compreendem a pavimentação de 7,7 km do Rodoanel e do trecho de 10,8 km da rodovia que dá acesso ao Assentamento Pingo D’Água.

Ainda no município, Mauro Mendes lançou a licitação para pavimentar 41,2 km da MT-110, no trecho entre o Rio Tanguro (divisa Canarana-Querência) até o entroncamento da MT-243. Nesta obra, realizada em parceria com o senador Carlos Fávaro, serão investidos R$ 35,7 milhões.

“Nós conseguimos encontrar um novo caminho para esse Estado. E nesse novo caminho, estamos cumprindo o nosso papel. É por isso que hoje estamos aqui inaugurando o Rodoane e simbolicamente os primeiros km’s da MT-109, porque o Governo teve condição. É por isso que hoje aqui, numa parceria entre o Governo e o senador Carlos Fávaro, que empenhou emendas, que estamos asfaltando também a MT-243. Isso mostra a força do nosso Estado, porque o que o Governo soube organizar a casa. Ganha a sociedade, ganham os trabalhadores, ganham as pessoas que vão ter uma condição melhor de ir e vir”, destacou o governador.

As obras de pavimentação da MT-109 são fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a Prefeitura de Querência. Pela parceria, a Sinfra destinou R$ 12,8 milhões e à gestão municipal coube a execução do asfalto. “Isso aqui é um sonho! Quando começamos a obra, o povo falava ‘é mais uma promessa que não vai sair, mais uma politicagem’.. Nós peitamos e está aí a obra pronta. Então, dá pra fazer. Você tem um grande parceiro aqui, governador. Em nome da nossa comunidade: obrigado”, comemorou o prefeito de Querência, Fernando Gorgen.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, frisou a importância do trabalho em conjunto entre o Estado e as prefeituras. “Hoje nós temos mais de 800 km de projetos sendo analisados pela Sinfra fornecidos por prefeitos e associações e isso é muito importante para o Estado, para desenvolver todas as regiões e ajudar os prefeitos, aqueles trabalhadores e que querem o desenvolvimento do seu município”.

As entregas fazem parte da agenda do governador em 13 municípios da Região Araguaia, para vistoriar diversas obras de pavimentação, restauração e pontes, além de dar ordem de serviço para novas obras e promover ações em parceria com os prefeitos.

Em Querência, Mauro Mendes participou também do lançamento da obra do Hospital Municipal e do Centro Esportivo Senador Carlos Bezerra. Além disso, entregou cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário para famílias carentes do município. Neste sábado, o governador Mauro Mendes segue para o município de Luciara, onde fará a travessia de barco pelo Rio Araguaia até São Félix do Araguaia.