Governo encerra home office e órgãos voltam ao atendimento ao público nesta segunda; veja como fica

O governador Gladson Cameli lançou um decreto na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30) encerrando as atividades remotas para funcionários públicos.

O retorno aos atendimentos presenciais nos órgãos do Executivo já acontece nesta segunda-feira (2).

Os servidores devem apresentar a carteira de vacinação no setor de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade, para fins de inserção no sistema de gestão de pessoas.

Apenas será permitida a manutenção do regime de trabalho remoto aos servidores que integrem o grupo de risco e os que não foram vacinados com segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

O Acre já conseguiu vacinar com pelo menos a primeira dose mais de 50% da população total.

Horário de funcionamento

O horário de atendimento ao público será corrido, de 7h30 às 13h30, de segunda-feira a sexta-feira, salvo disposição em contrário em regulamento específico.