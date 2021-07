Governo entrega primeira parte da auditoria da Educação para o Tribunal de Contas do Estado

O governo do Acre, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE), entregou na manhã desta terça-feira, 13, a primeira parte da auditoria realizada na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A ação faz parte de uma determinação do governador Gladson Cameli para apurar suposta malversação de recursos públicos e outros eventuais ilícitos desde 2016. Desde o ano passado, o governo do Estado vem organizando um aparato significativo, em parceria com as instituições fiscalizadoras, para coibir práticas ilícitas na administração pública.

A auditoria foi entregue ao presidente do TCE, conselheiro Ronald Polanco, pelo próprio controlador geral do Estado, Luis Almir Soares, que liderou uma equipe de 16 auditores do órgão na Educação.

“Foi feita uma auditoria em forma de amostragem nos contratos de terceirizados, almoxarifados e transporte. Agradecemos a todos os conselheiros que nos recebem muito bem, instruindo nosso trabalho. E a próxima etapa é a segunda fase, que já está em execução e deve ser entregue nas próximas duas semanas”, conta o controlador.

Além de pontos como a redução em 30% dos serviços terceirizados, conforme o que dispõe o decreto nº 8.219, de 3 de março de 2021, a CGE cita ainda que é preciso adequar e reformar os galpões do almoxarifado e da merenda escolar, seguindo os requisitos de segurança estabelecidos por padrões internacionais e utilizados em empresas privadas, a normatização do recebimento de insumos, com a criação de uma comissão específica para recebimento de material e controle de estoque, e tantos outros pontos. A auditoria também apresenta as intenções da CGE de melhorias para a melhor estruturação e funcionamento da SEE.

Ao receber a documentação, o presidente Ronald Polanco destacou: “Parabenizo a iniciativa do controlador do Estado pelo trabalho que vem realizando, sempre em parceria conosco, fortalecendo as instituições, neste momento a Educação”.