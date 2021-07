Governo inicia microrrevestimento na estrada de acesso ao Segundo Distrito de Sena

Objetivando melhorar a trafegabilidade dos moradores, o Governo do Estado, por intermédio do Departamento de estradas e rodagens do Acre (Deracre), deu início nesta quinta-feira (15), ao trabalho de microrrevestimento na estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira. Tal intervenção compreende a segunda etapa da obra.

De acordo com os moradores, o trecho se encontrava totalmente esburacado, dificultando o deslocamento de carro ou motocicleta. “Pra entrar a viatura da Polícia aqui ou até mesmo a ambulância era uma dificuldade muito grande. Graças a Deus e ao empenho do governador Gladson Cameli foi realizado o serviço de tapa-buracos e agora está sendo feito o microrrevestimento. Isso é muito importante pra nós”, comentou Edmar Negreiros, morador.

Segundo ele, há cerca de 12 anos não era feito um trabalho dessa natureza na referida estrada. “A estrada Mário Lobão dá acesso não somente aos moradores do Segundo Distrito, mas também do Quintal Florestal e ramal do Lauriano. Há cerca de 12 anos não recebia melhoramento. A gente cobrava providências da Prefeitura de Sena e a Prefeitura jogava a responsabilidade para o Estado. Formamos uma comissão, fomos à sede do Deracre e graças a Deus o Governo do Estado atendeu a nossa demanda. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, deputado federal Alan Rick, ao Jairo Cassiano, ao nosso deputado estadual Gehlen Diniz e aos moradores que estiveram conosco nessa empreitada e toda a equipe do Deracre”, destacou.

Vale lembrar que nos primeiros meses da administração do governador Gladson Cameli, o deputado Gehlen Diniz levou o então secretário Tiago Caetano até a estrada Mário Lobão e fez a reivindicação. Posteriormente, uma comissão esteve no Deracre reforçando o pedido.

O engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena, estima que o microrrevestimento e as demais providências pertinentes à estrada Mário Lobão sejam concluídos em uma semana.

Antônio Filho, outro morador do Segundo Distrito, fez um agradecimento ao governador Gladson Cameli em face dessa intervenção. “O governador Gladson Cameli cumpriu com a sua palavra de melhorar o acesso à nossa comunidade. Só quem reside aqui sabe das dificuldades que vínhamos passando, mas agora a realidade é bem diferente”, comentou.

Além dos investimentos na estrada Mário Lobão, o Governo do estado também vem promovendo uma reforma na Escola do Segundo Distrito – Raimundo Magalhães que neste ano foi atingida pela enchente do rio Iaco.