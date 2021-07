Governo nega que Palácio será pintado de azul: “receberá pintura na cor original, mineral fosco”

O Palácio Rio Branco, sede do Governo do estado, no centro da Capital, não será pintado de azul, a cor com a qual a administração estadual vem caracterizando sua marca. As insinuações de que o Palácio receberia a cor com a marca do governo começaram a surgir assim que passaram a ser colocados andaimes em torno do prédio.

Na verdade, trata-se da preparação para um trabalho de pintura e recuperação do prédio, informou, na manhã desta sexta-feira (16), a porta-voz do Governo, Mirla Miranda. “A manutenção que ocorre no Palácio Rio Branco, Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, trata-se de conservação corretiva e preventiva e não a revitalização total do prédio histórico”, escreveu a porta-voz numa nota de esclarecimento.

O Palácio Rio Branco teve sua construção iniciada ainda em 1929, e concluída totalmente somente em 1948. “A priori, o prédio passará por pintura na cor original, mineral fosco. Já foi realizada a manutenção da praça do entorno com a troca de piso deteriorado e cabeamento de iluminação”, acrescentou a porta-voz.

Após a pintura do prédio, sede do Governo, será iniciada a manutenção da Praça do Seringueiro, com cabeamento, troca de piso, pintura, conserto de acentos da praça (bancos) e jardinagem. O contrato para esses serviços está orçado em R$ 9 mil reais. “A revitalização completa do Palácio Rio Branco ainda será licitada, onde serão trocadas as janelas desgastadas com o tempo, mantendo o padrão original do estilo neoclássico”, disse Miranda.