Há 20 anos, o Vasco da Gama conquistava o o título de tricampeão do Campeonato Acreano

Há exatos 20 anos, o Vasco da Gama conquistava o título de tricampeão acreano (1965/1999/2001). A proeza ocorreu diante do Rio Branco, em jogo realizado dia 28 de julho de 2001, no Stadium José de Melo, com público 2.030 pagantes. O Vasco da Gama entrou para o segundo e decisivo jogo pressionado a vencer a partida para provocar uma prorrogação, após derrota no primeiro jogo das finais por 2 a 0.

Na véspera do jogo decisivo, o técnico vascaíno Marcelo Altino, após iniciar a temporada no Rio Branco e acumular derrotas e a demissão do comando do time estrelado, fez um trabalho emocional com os jogadores do Almirante. O resultado foi um Vasco da Gama taticamente bem postado e aguerrido e vencendo a partida no tempo normal por 1 a 0, gol de Evilásio. Na prorrogação, aos 3 minutos do primeiro tempo, o oportunista Índio fez o gol do título.

VEJA A CAMPANHA

13.05 – Independência 2 x 2 Vasco

20.05 – Andirá 0 x 3 Vasco

27.05 – Vasco 1 x 4 Rio Branco

02.06 – Adesg 2 x 1 Vasco

10.06 – Vasco 5 x 1 Atlético-AC

16.06 – Vasco 1 x 1 Andirá

24.06 – Atlético-AC 0 x 6 Vasco

01.07 – Vasco 2 x 0 Rio Branco

07.07 – Vasco 2 x 1 Adesg

15.07 – Vasco 3 x 1 Andirá

21.07 – Rio Branco 2 x 0 Vasco

28.07 – Vasco 1 x 0 Rio Branco

Veja tudo da final na página do Jornal O Rio Branco, de 29 de julho de 2001, assinada pelo jornalista esportivo Manoel Façanha. Também confira fotos inédita da temporada vitoriosa da equipe Cruz-de-Malta.