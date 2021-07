Homem acusado de estuprar 4 irmãs e matar padrasto é condenado a 80 anos de cadeia

Raimundo Ermilson da Silva, atualmente com 27 anos de idade, acaba de acaba de ser condenado a 80 anos de prisão em regime fechado, pela Justiça Criminal da Vara Única do Bujari, interior do Acre, por estupro de vulnerável contra quatro irmãs do acusado. A condenação foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) nesta terça-feira (20) mas os crimes se referem ao período entre 2008 e 2021.

O condenado já estava preso pelo assassinato de Antônio Cardoso Maia, de 46 anos, seu padrasto, assassinado em março deste ano a golpes de machado e de pau, crime cometido na zona rural de Bujari, onde a família vivia. Na época, ao ser preso, ele confessou o crime à Polícia mas alegou ter agido em defesa de terceiro, no caso a sua mãe, que estaria sendo agredida pelo então marido. Posteriormente, a Polícia descobriu que o assassinato ocorreu porque Antônio Cardoso Maia havia descoberto os crimes de violação sexual dentro de casa e estava disposto a denunciá-lo. Raimundo Ermilson então matou o padrasto em busca de silêncio sobre suas atividades ocultas.

As vítimas falaram. Todas elas, ao serem abusadas, eram menores de 14 anos. Na época dos crimes, a vítima mais nova tinha apenas três anos de idade, cujos exames de corpo de delito comprovaram as violações. De acordo com a sentença, o acusado começou a abusar das irmãs em 2008. As quatro vítimas relataram que o irmão se aproveitava da hora em que todos estavam deitados para deitar ao lado delas e praticar atos libidinosos e ter relação sexual com elas.

O próprio acusado, inclusive, contou detalhes dos atos em juízo. Ele afirmou que os estupros eram praticados sem preservativos e em diversas vezes. Os abusos seguiram por toda infância, adolescência e até a vida adulta de uma das vítimas, que atualmente está com 20 anos. Ela contou, durante o depoimento, que o último abuso ocorreu no início desse ano.