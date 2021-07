Homem de 59 anos mata pais e diz: “Interrompiam minha maratona de animes”

Junji Matsumoto, de 59 anos, admitiu que matou seus pais por “não aguentar mais cuidar deles”. De acordo com o jornal “Tokyo Reporter”, em depoimento a polícia, após ser preso, Matsumoto afirmou que seus pais, Hirozaku, de 88 anos, e Makie, de 87, sempre o interrompiam enquanto ele assistia à sua maratona de animes.

Os assassinatos aconteceram no dia 21 de junho, na cidade de Fukoka, no Japão. Dois dias depois, Matsumoto começou a percorrer alguns municípios do país para despistar a polícia. Ele foi capturado apenas no dia 5 de julho, em Kyoto, a 600 km da sua cidade.