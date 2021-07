Homem leva tiro de espingarda após negar emprestar canoa ao primo no Acre

A tentativa de homicídio aconteceu entre dois primos , nesta última terça-feira (06), no município de Marechal Thaumaturgo (AC), na comunidade Foz do Bagé. Segundo informou o Tenente da Polícia Militar, R. Lopes, o autor da tentativa, Francisco Jorge Souza Lima, teria ido até a residência de seu primo, Francisco Gomes de Lima, e pedido sua canoa emprestado.

A vítima, Francisco Gomes, teria se negado emprestar o barco. Revoltado, Francisco Jorge foi até sua casa se apossou de uma arma, tipo espingarda, e voltando até a residência da vítima disparou diversas vezes contra seu primo.

Francisco Gomes foi alvejado com vários disparos, e teve de ser socorrido de helicóptero ao hospital do Juruá. A polícia militar do município de Marechal Thaumaturgo, após uma intensa busca ao suspeito do crime, logrou êxito em realizar a prisão do mesmo e encaminha a delegacia de polícia.