Homem mata mulher a marretadas na frente dos filhos e faz cova para enterrar

Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, é procurado pelo assassinato a marretadas e tijoladas de sua esposa. Os ataques aconteceram durante uma briga, na frente dos filhos. Na ocasião, ele ainda chegou a cavar uma cova para esconder o corpo. O caso aconteceu em Sinop, em Mato Grosso, na última sexta-feira (9/7). As informações são do RDNews.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos do casal acionaram a Polícia Militar com denúncias de que a mulher estava sendo espancada dentro de casa . O suspeito fugiu quando viu a guarnição.