Homem morre ao colidir moto contra viatura policial na Avenida Sobral, em Rio Branco

O motociclista Wellisson Santos da Silva, de 25 anos, morreu após de colidir a própria motocicleta contra uma viatura da Polícia Militar do 1° Batalhão, na tarde deste sábado (3), na Avenida Sobral, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Wellison conduzia uma motocicleta Honda CG Start 160, de cor preta e placa QLW-4007, no sentido centro-bairro, quando tentou ultrapassar dois carros e, ao entrar na contramão, colidiu na lateral da viatura da Polícia Militar, de placa PBE-9116, que saía da rua 15. Com impacto a vítima foi arremessada e sofreu fraturas por diversas partes do corpo, e também bateu a cabeça.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou a morte Wellisson.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.