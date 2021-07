Homem sai pra caçar e é encontrado morto na zona rural de Manoel Urbano

Um homem identificado como Sebastião Costa de Brito (idade não revelada), foi encontrado morto dentro da floresta nesta terça-feira (20).

As poucas informações coletadas até agora indicam que ele teria saído pra caçar animais silvestres na altura do KM-60, nas matas que margeiam o rio Purus e estava demorando para voltar. Com isso, um grupo de amigos decidiu procurá-lo e acabaram o encontrando já sem vida.

A Polícia Civil de Manoel Urbano, sob o comando da delegada Mariana Gomes, está investigando o caso com o objetivo de descobrir a causa da morte.