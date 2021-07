Homem se enfurece ao saber que companheira havia se encontrado com ex-namorada

Na madrugada desta terça-feira, 20, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Embratel, em Vilhena, onde um homem tentava agredir a companheira, uma garota de 20 anos.

Segundo a vítima, ela e o rapaz começaram a discussão por um motivo curioso: o homem teria se enfurecido saber que a atual havia se encontrado com uma ex-namorada.

O rapaz chegou a se ferir após quebrar um prato de comida durante a discussão.

Aconselhado a resolver o problema conjugal pela manhã, o homem voltou a perturbar a vítima após a saída da viatura do local onde havia acontecido a briga.

Ao ser acionada novamente, a guarnição retornou à residência do casal e encontrou na porta o cunhado do agressor. Ele aparentava ter bebido, estava alterado a partiu para cima dos policiais. Tomando as dores do cunhado, o homem acusou os militares de tê-lo expulsado de casa.

Enquanto o companheiro da mulher fugia do local, o cunhado dele era algemado e levado para a delegacia junto com a irmã, vítima da violência.