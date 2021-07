Horas antes de ser morto na fronteira Brasil/Paraguai, casal fez postagens nas redes sociais trocando declarações de amor

Horas antes de serem executados, Mateo Martínez Armoa, de 21 anos, e Anabel Centurion Mancuelo, de 22, trocaram declarações de amor um para outro nas redes sociais (veja fotos abaixo).

O casal paraguaio estava comemorando o aniversário da jovem em um bar, na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, vizinha de Ponta Porã (MS), no momento do crime — assista ao vídeo clicando aqui.