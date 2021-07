Horóscopo 2021: confira a previsão deste sábado para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A cabeça estará a mil neste sábado. Anote ideias, crie planos com o par, amplie o diálogo com os filhos e pesquise novidades nas redes. Novo empreendimento poderá nascer forte e mudar a maneira de ganhar dinheiro. Algo do destino envolverá o amor e a missão no mundo. Eleve os sentimentos. Sintonia com irmãos e apoio mútuo apontarão algo do destino e novos rumos. Poderosos! Saiba qual é o super-herói de cada signo do zodíaco