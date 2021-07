Horóscopo do dia: Confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Marte em Virgem

Marte entra em Virgem. Nosso senso de ação passa para um terreno mais pragmático e objetivo. Este é um cumpridor de tarefas, trabalhador. Ação motivada pelo ser útil, eficiente e estar a serviço. Força para realizar com eficiência, realismo e senso crítico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no aterrado signo de Virgem. Sua motivação para trabalhar será alta, assim como servir e ser útil. Busque ter atenção aos detalhes antes de executar e faça o melhor ao seu alcance, mas sem se cobrar perfeição. Bom para atividades físicas vigorosas, mas também refinadas. Movimentação no plano material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe pede muito mais autonomia e ação alinhada à própria consciência. Busque canalizar esta força criativa, em especial se houver respaldo prático. Estará mais competitivo, ágil e impetuoso, mas lembre-se do tom realista e prático de Virgem. Romances intensos podem ocorrer, mas também podem ser rápidos. Busque ser mais aventureiro e se expresse.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período que lhe pede mais ação no nível emocional. Busque entender e organizar suas emoções. Ignorá-las ou reprimi-las pode resultar em explosão emocional desnecessária. Você tem uma capacidade natural para enxergar o lado emocional com senso crítico e agora isto lhe será muito útil. Mais independência emocional e familiar também.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente estará muito ativa neste período. Busque canalizar esta intensidade na forma de novos estudos ou então de aprimoramento de algo que já estude. Fará conexões mentais rapidamente, mas use de senso crítico para não se precipitar. Sua fala será assertiva e independente, mas deve tomar cuidado para não usar isto com agressividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz muita força para lidar com o mundo material. Sua necessidade de independência financeira e material será alta e estará disposto a lutar por isto. Busque sair das idealizações e faça aquilo que pode na realidade e no tempo presente. Será preciso agir em alinhamento com seus valores pessoais e de forma organizada e objetiva.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente). Sua motivação para agir e conquistar será muito alta neste período, assim como a expressão de sua identidade. Busque agir de maneira pragmática e eficiente, mas não se cobre perfeição; idealizações podem ser paralisantes, mas uma ação pragmática, mesmo que imperfeita, lhe trará satisfação e segurança em si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período que lhe incentiva a exploração emocional de questões subconscientes. Você tem o papel de organizar tais questões com senso crítico e realismo, sendo este um momento propício. Ações mais sutis em alta. Não tente resolver tudo na vida objetiva, há questões mais profundas que pedem prioridade. Ação magnética e espiritual ganha força.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no aterrado signo de Virgem. Sua necessidade de fazer algo prático será alta, em especial naquilo que envolva grupos, projetos sociais, amizades e trabalhos alternativos. Sua força de vontade para trabalhar e progredir estará alta e irreverente. Mas será preciso se diferenciar mais dos outros; busque dar sua contribuição reconhecendo as diferenças.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento traz grande necessidade de conquistar suas ambições e lugar no mundo lá fora. Sua força para progredir profissionalmente será alta, pois estará agindo para dar seu melhor e ser eficiente e profissional. Busque autonomia profissional o quanto puder. Também estará mais aguerrido e direto no uso da autoridade. Busque seu caminho de vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um período que lhe traz maior impulso, otimismo e necessidade de expansão. Enxergará as possibilidades e estará mais aventureiro, mas sem perder sua natural praticidade e senso crítico. A fé intensa lhe é estimulada para sair da estagnação. Busque acreditar mais na força da fé, do divino e das possibilidades, ampliando seu campo de ação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe mobiliza muito as emoções profundas, mas lhe pede que use de sua força para superar crises e questões emocionais difíceis. Use de pragmatismo e realismo do signo de Virgem para ter sucesso em tais situações. Também a energia sexual estará mais intensa, instintiva e ativa, lhe pedindo vivência consciente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe instiga muito o setor dos relacionamentos. Mas deverá descobrir um equilíbrio entre você mesmo e os outros. Você é convidado a ter mais discernimento das individualidades nas relações, saindo de possíveis misturas energéticas. Evite provocações desnecessárias e saiba se posicionar com realismo e objetividade.