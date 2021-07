Horóscopo do dia: Confira a previsão desta terça para seu signo

Expansão com responsabilidade

A Lua Crescente em Sagitário nos traz vontade de expandir, explorar e buscar novos rumos. Há, porém, um sextil a Saturno que mostra que liberdade deve andar lado a lado com a responsabilidade. A conjunção desta Lua com Juno mostra que é preciso compromisso para com os próprios sentimentos para que realmente possa expandir.

Áries ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções estarão muito mais impulsivas, expansivas e extrovertidas agora. Todavia, você precisa canalizar esta força em ações mais racionais e bem pensadas. Seu senso de compromisso com o progresso coletivo lhe auxilia a verbalizar mais suas crenças, visões de mundo e princípios.

Touro TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A intensidade da troca afetiva, sexual e de valores conjuntos será alta agora. Todavia, deve se lembrar de priorizar seu valor próprio com pragmatismo e racionalidade para equilibrar estas emoções. Este momento lhe prioriza muito o assumir mais a própria autoridade, até para que não se coloque em posição de dependência dos outros, mas saiba dividir de forma saudável.

Gêmeos GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções serão intensas em relação ao outro, parcerias e vida social. Todavia, este momento lhe pede que se paute em si mesmo. Busque viver aquilo que acredita, expressar suas próprias opiniões e ser autêntico para equilibrar bem com os outros. Seu senso de compromisso com seus princípios, fé e visão de mundo lhe auxiliará.

Câncer CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções ligadas ao plano material, trabalho e saúde estarão bem intensas pelo posicionamento lunar. Todavia, há necessidade de busca por integração e entendimento emocional e espiritual para que viva o material com mais equilíbrio. Há um compromisso com a maturação e limpeza emocional que deve ocorrer agora e lhe será muito útil.

Leão LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas e voltadas para a própria criatividade e personalidade. Todavia, será preciso lembrar-se que deve levar esta criatividade e luz para as pessoas, partilhando com os semelhantes e o público o que tem de melhor. Há um senso de maturação e responsabilidade para com as relações que auxilia o processo, te motivando a não se isolar.

Virgem VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções pessoais e subjetividade falam alto agora. Todavia, há necessidade de trabalhar, progredir e assumir responsabilidade. Tudo isso será importante para equilibrar e amadurecer o reino emocional. Há um forte senso de responsabilidade pragmática agora que te relembra de agir no presente em prol dos avanços que almeja em termos de carreira e realização.

Libra LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está altamente estimulada, expansiva e subjetiva neste momento. Todavia, será preciso enxergar para além dos medos e limitações deste setor, olhando a vida com mais fé, otimismo e visão ampliada. O compromisso com o fortalecimento da fé em si mesmo lhe auxilia no ter mais segurança para se aventurar e se abrir às possibilidades.

Escorpião ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções passam muito pelo pragmático, material e financeiro. Todavia, não deve perder tempo se prendendo somente a este lado da vida, já que deve agora trabalhar seu emocional e aprofundar em suas questões emocionais. Há um forte senso de compromisso com a maturação emocional. Lapidar o emocional auxiliará na transformação, inclusive material.

Sagitário SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Lua e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem maior subjetividade e centramento na própria visão. Todavia, você está num momento que deve se abrir mais para as relações e não se isolar. Busque ponderar, ser justo e imparcial para equilibrar suas emoções. Há um forte senso de compromisso racional que lhe auxilia a ter relações mais saudáveis.

Capricórnio CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções e complexos subconscientes, psicológicos ou espirituais são mobilizados com força agora. Todavia, tudo isso deve lhe servir de força para que mude sua vida material, trabalho e saúde. Busque realismo e lógica para equilibrar o lado sutil. Saturno, seu regente, lhe reforça o compromisso para com o mundo material e progresso das realizações no presente.

Aquário AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções estarão intensas no sentido de dar sua contribuição ao coletivo e movimentar a massa, grupos e amizades. Todavia, deve estar muito atento, pois precisa buscar mais a própria consciência e progresso pessoal agora. Busque por seu território, espaço pessoal, criatividade e aventura. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte compromisso para com sua própria identidade e caminho pessoal.

Peixes PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções vibram fortemente em pro da carreira, visibilidade social, autoridade e progresso material. Todavia, será preciso uma boa dose de introspecção e entendimento emocional para equilibrar isto. Seu caminho agora te pede que olhe para dentro. Deve focar no cuidado com a raiz para que dê bons frutos. Há um forte senso de compromisso emocional e espiritual que auxilia este processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email [email protected]