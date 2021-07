Horóscopo do dia: confira agora a previsão para os signos nesta sexta-feira

Áries

Que tal sair da zona de conforto? Lua e Plutão se unem no setor do trabalho do signo de Áries, podendo trazer mudanças e deixar você preocupada. Dica: quando a vida se mostrar indefinida, mantenha a serenidade. Ainda mais com Lua Cheia chegando.

Touro

Nesta sexta-feira, você pode se sentir inquieta com Lua e Plutão conjuntos no setor espiritual do signo de Touro. Observe seus julgamentos, para não exagerar na dose – ainda mais com a proximidade da Lua Cheia. Convém amenizar o discurso.

Gêmeos

A vida passa por indefinições que podem afetar a autoconfiança, como aponta a conjunção Lua-Plutão e a oposição dessa dupla com Mercúrio. O conselho para quem é do signo de Gêmeos é encarar os desafios com tranquilidade e evitar decisões de grande impacto.

Câncer

As relações do signo de Câncer passam por uma fase de transição que deixa muitas questões em suspenso. Isso pode gerar preocupações, ainda mais com o encontro entre Lua e Plutão no setor de relacionamentos e sua oposição com Mercúrio. Não tente resolver nada na força.

Leão

O senso de responsabilidade do signo de Leão está lá em cima, mas exagerar na dose pode levar à sobrecarga mental e ao esgotamento nervoso, pois Lua e Plutão transitam conjuntamente no setor do cotidiano e se opõem a Mercúrio. A Lua Cheia vem vindo! Estabeleça prioridades e respeite seus limites.

Virgem

A vida em comunidade se mostra desafiadora com Lua e Plutão conjuntos no setor social do signo de Virgem e opostos a Mercúrio. A fase pede posturas menos críticas e mais solidárias. Ah, a Lua Cheia próxima pode deixar você emocionalmente instável. Por isso, fique mais off-line.

Libra

Lua e Plutão conjuntos no setor familiar sugerem um momento de ansiedade para situações que podem alterar a rotina do signo de Libra. Isso também pode dificultar o planejamento das tarefas, pois a dupla se opõe a Mercúrio. Não se precipite e procure se cercar de serenidade.

Escorpião

Olha a polêmica! Temas mais complexos vão aparecer com Lua e Plutão conjuntos no setor comunicativo do signo de Escorpião e opostos a Mercúrio – o que pode pode gerar tensão no cotidiano. Tome cuidado com o que você aborda, para não gerar atritos.

Sagitário

Sexta-feira marcada por senso crítico e capacidade estratégica! É que, aspectados conjuntamente no setor material, Lua e Plutão se opõem a Mercúrio, sugerindo desafios que exigem tudo isso do signo de Sagitário. Evite tomar decisões importantes.

Capricórnio

A Lua no signo de Capricórnio encontra Plutão, deixando a carga emotiva bastante intensa. Você tende a alimentar sentimentos nocivos aos relacionamentos, visto que ambos se opõem a Mercúrio. Pode rolar incompatibilidade com a Lua Cheia, fique atenta!

Aquário

Lembranças de frustrações passadas podem dar as caras, pois Lua e Plutão se encontram no setor de crise do signo de Aquário, fazendo você confrontar seus fantasmas. Ambos se opõem a Mercúrio, e aí a gestão da rotina pode ficar comprometida. Tente não alimentar sentimentos ruins.

Peixes

As amizades do signo de Peixes passam por uma fase delicada e a falta de consenso pode gerar atritos. O encontro Lua-Plutão e a oposição com Mercúrio sugerem a necessidade de encarar diferenças com maturidade. Procure não alimentar ressentimentos.