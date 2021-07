Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Indignação

Data estelar: Sol e Urano em sextil; Lua Vazia das 13h58 até 22h25, horário de Brasília

Aos poucos, mas sistematicamente, foste te cansando de tudo que de errado acontece por aí, e a indignação tomou conta de teu caráter, e hoje distribuis generosamente essa indignação, muito legítima, mas que, sinto informar, não ajuda a melhorar o mundo que te indigna, porque te faz cometer injustiças que, por sua vez, indignam outras pessoas que, a partir de então, enxergam em ti uma parte de tudo que de errado acontece por aí. Então, se queres um mundo melhor, faz algo útil com tua indignação, em vez de te engajares em discursos moralistas, dizendo às outras pessoas como elas devem se comportar. Quando os seres humanos são deixados em paz, livres, se tornam pacíficos. Se tivessem te deixado em paz, não sofrerias surtos de moralismo, nem tampouco vomitarias regras sobre como as coisas deveriam ser.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por um momento parece que tudo dá certo, no momento seguinte dá a impressão de tudo ter ido por água abaixo. Essa oscilação precisa ser administrada com sabedoria pela sua alma, porque está em marcha e é muito real.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Entre trancos e barrancos vai procedendo a vida da melhor maneira possível. Você tem várias decisões para tomar, e as pressões são enormes, mas isso não significa que você deva acelerar o curso de nada. Tome seu tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Na solidão de seus questionamentos interiores muita luz pode ser encontrada, mas para isso ser assim, você precisa fazer esse mergulho com a alma desprovida de ressentimentos e recriminações. É algo positivo, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar do caos generalizado, coisas interessantes acontecem mesmo assim. Por isso, não se deixe enganar pelo desânimo, que sopra em seus ouvidos profecias estranhas; continue em frente, ainda há jogo para jogar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o necessário, e faça tudo da melhor maneira possível, com destreza, como se fossem as coisas mais importantes de sua vida. Não importa que não haja nada interessante em curso, faça você mesmo a valorização.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Enquanto a alma navega livre pelo futuro interessante com que sonha, aqui e agora as condições são limitantes e caóticas. Não se importe com esse contraste, continue sonhando e fazendo o possível para realizar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O estado de ânimo alterado das pessoas com que você se relaciona acaba contaminando negativamente o ambiente e intoxicando seus pensamentos também. Não sendo possível tomar distância, encare tudo com bom humor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Alguns conflitos são inevitáveis, além de salutares, porque bem resolvidos colocam as coisas em seus devidos lugares. Porém, há o momento certo para os conflitos, não se pode existir em conflito constante.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De pequeno em pequeno passo se faz um grande caminho, esta afirmação não é mero cliché, é uma verdade que pode ser comprovada por quem tiver paciência e presença de espírito suficientes para a investigar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O divertimento é necessário, porque não se pode existir no meio de compromissos constantes, a respeito dos quais não se tem regozijo algum. O divertimento é uma válvula de escape para o excesso de pressão. Isso sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Buscar conforto, segurança e alívio para quaisquer mal-estares, nada poderia ser mais legítimo do que isso. No entanto, nem sempre é possível encontrar essas condições onde elas deveriam estar. A busca continua.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as pessoas entendem ou interpretam errado aquilo que você diz, é evidente que essa dinâmica não está sob seu controle. Porém, sempre será possível aprimorar a expressão para evitar distorções desnecessárias.