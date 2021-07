Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se a urgência dos seus desejos se torna mais forte do que sua capacidade de planejar, então você está com um enorme problema em suas mãos, porque logo mais se precipitará descuidadamente sobre tudo e sobre todos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ceder às pressões ou ficar na sua, seguindo seu ritmo? Com certeza, não haverá muito tempo disponível para se estender nesse dilema, porque, querendo ou não, haverá coisas que requererão sua intervenção imediata.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo ser humano tem seus próprios convencimentos, os quais, se não são, de tempos em tempos, revisados de forma imparcial, correm o risco de se tornarem equívocos preconceituosos que isolam e provocam irritação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada é completamente seguro e firme nesta época, porque o mundo está passando por mudanças que ninguém domina, são produto de forças maiores do que quaisquer indivíduos, não importa quão poderosos eles se sintam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor encontrar logo algo em que se ocupar, para canalizar positivamente esse caudal de energia nervosa que circula à solta através de sua alma e dos relacionamentos. Concentre essa força de forma produtiva.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os acontecimentos lhe dão nos nervos, mas não seria prudente reagir e se expor demais neste momento, porque o cenário em que tudo acontece é tomado por pessoas com as quais não seria bom encrencar. Deixe passar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as pessoas lhe provocam nervosismo, tome uma distância prudente delas, mas procure não se envolver em brigas que logo assumiriam uma proporção sem sentido e, no fim, acabariam em que sua alma perderia a razão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O nervosismo brota de dentro para fora, mas a consciência se convence de ser o contrário, de que o nervosismo e irritação são provocados pelas circunstâncias e, evidentemente, que há culpados por elas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São essas pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas as que, quando a alma é tomada pela irritação, se tornam o fundamento de brigas colossais. As razões das brigas nunca são as reais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Manter a sanidade num mundo insano é um desafio e tanto, porque a todo momento acontecem coisas que evocam respostas irritadas de sua alma. Porém, se você não mantem o controle sobre si, quem mais o fará?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que importa é que você mantenha a sinceridade e transparência a respeito de seus sentimentos e que, por isso, responda à altura do que sua alma considerar ataques ofensivos. Faça isso com rapidez e eficiência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Até as coisas mais simples se complicam quando o humor está atravessado. Sua alma, porém, não precisa ser escrava das oscilações do humor, ela está muito bem equipada para assumir o controle dos estados de ânimo.