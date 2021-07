Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo esta quarta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De repente, a alma é tomada por uma saudade estranha, como se fosse a de um lugar desconhecido, do ponto de vista concreto, mas muito familiar, do ponto de vista do sentimento. Há beleza oculta nessa experiência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As chances de encontrar a pessoa certa aumentam hoje, mas não seguem uma corrente lógica, porque o dia não é feito de linearidade. Este é um dia feito de coincidências interessantes, que valeria a pena decifrar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o necessário para garantir um sentimento maior de segurança a respeito de sua situação financeira, evitando assim que sua alma seja tomada de preocupações excessivas e inúteis. Pequenas manobras, nada mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O exercício da imaginação é muito importante, porque, mesmo que pareça uma fantasia irrealizável, produz emoções intensas e importantes que, de alguma maneira misteriosa, preparam a alma para um caminho interessante.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Talvez você sinta certa estranheza, como se algo diferente estivesse acontecendo e, também, talvez você interprete como se uma coisa errada estivesse para acontecer. Não é nada disso, é apenas uma estranheza.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Permita que as pessoas se aproximem mais de você, mas não abra completamente o jogo de suas agonias a ninguém. Compartilhe um pouco com essa pessoa, outro pouco com aquela, e que ninguém conheça o panorama inteiro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coincidências não são casualidades, mas representam um tipo de linguagem não linear mediante a qual o mistério da vida tenta se comunicar com sua alma, lhe propondo seguir por um caminho antes insuspeitado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Desejos que não se realizam não precisam se converter em frustrações, porque podem muito bem servir de fundamento para sua alma se organizar melhor para a próxima rodada de tentativas. Isso é muito humano.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor que houvesse sintonia completa entre você e as pessoas com que deseja compartilhar bons sentimentos, porém, tantas coisas acontecem a todo mundo que, talvez, isso seja muito pedir neste momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você não ouve o que você quer, então lhe cabe a responsabilidade de expressar as ideias que, você pensa, precisam ser postas sobre a mesa e esclarecidas. Faça isso com cuidado e carinho. Aí sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há toda uma série de questões práticas que precisam ser postas em marcha e, com certeza, isso merece planejamento e organização. Faça isso, mas também mantenha sua alma aberta para mudar tudo, se esse for o caso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma maneira ou de outra, você vai melhorar e recuperar os bons sentimentos que sua alma tanto gosta. Você, se quiser, pode ajudar a acelerar o processo, evitando se demorar remoendo sentimentos ultrapassados.