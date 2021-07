Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre o jeito que você quer fazer as coisas e aquele que as pessoas pretendem, neste momento há um abismo aparentemente intransponível. Porém, em nome da praticidade, algumas pontes hão de ser construídas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não se pode repetir o mesmo de sempre e esperar que continue dando os resultados de outrora. O mundo mudou muito e, por isso, não dá para repetir as conquistas do passado, é preciso se reinventar com urgência.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os desentendimentos são baseados em pontos de vista tão consolidados, que seria ingênuo de sua parte esperar que haja qualquer tipo de concórdia. Isso não está disponível, pelo menos neste momento. Depois, sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A insegurança é gritante, porque o mundo não oferece perspectivas estáveis, está mudando o tempo inteiro, e deixa a alma perplexa e desorientada. Porém, é possível, em pequenas coisas, conquistar mínima segurança.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As razões de todos os lados são poderosas e, como resultado, o desentendimento é a única força vitoriosa, por enquanto. Isso não pode se prolongar por tempo demais, é preciso encontrar uma alternativa decente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As coisas que acontecem e que provocam enorme impacto em sua alma, se encontram além de sua capacidade atual de as dominar. Por isso a sensação de naufrágio, mas não se aprofunde nela porque vai passar. Vai passar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com entendimento ou com muito desentendimento, de qualquer forma as pessoas terão de se aturar, porque seus destinos estão atrelados e não há força, entre o céu e a terra, que consiga desamarrar esses laços agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Lançar-se à aventura da vida é preciso, porém, não se pode fazer isso negligenciando os compromissos assumidos que, nesta parte do caminho, se avolumaram tanto, que parecem obstaculizar toda e qualquer aventura.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Elevar o tom da voz faz com que as pessoas resistam ainda mais a aceitar que você tenha algum tipo de razão. Tampouco se pode pedir paciência de você neste momento. Por isso, espere o impasse acabar. Só assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pondere as propostas recebidas, sem decidir, ainda, por nenhuma delas. Ocupe um lugar onde sua alma se sinta segura, resistindo a qualquer tipo de pressão que outras pessoas exerçam, para você se apressar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As tensões são suportáveis, mas não é isso que pesa, porém, a natureza dessas e suas fontes. A relação com as pessoas está mudando, porque muitas delas mudaram também, e as condições do mundo são diferentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que dão mais trabalho do que o esperado e desejado, então, dependerá de você querer seguir em frente ou não, porque as duas alternativas estão em aberto. Medite e reflita sobre a necessidade de cada coisa.