Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As sensações não precisam se converter em ação de forma imediata, você pode experimentar outro tipo de condição agora, se permitindo contemplar esses sentimentos estranhos, sem fazer absolutamente nada a respeito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os encontros que acontecem por essas coisas misteriosas e estranhas da vida precisam ser valorizados, porque, mesmo que interrompam seus planos, trazem consigo perspectivas mais interessantes. Escolha o que fazer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dinheiro nunca deveria ser objeto de preocupação, porque é um instrumento que deve servir a nossa humanidade. Nada é como deveria ser, porém, sempre é possível colocar um limite intencional a esse tipo de preocupação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Projete sua mente ao futuro sem pudor, se lançando aonde suas ambições levarem sua alma. Faça isso com vigor, sem comprometimento com a dura realidade. Toda imaginação pode se tornar o início de um ótimo caminho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Com tanta coisa errada acontecendo no mundo, há dias em que a alma é tomada por uma sensação de estranheza que invade o tempo das tarefas habituais. Lide com isso sem imaginar que tenha de acontecer algo ruim. Aí não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Observe os detalhes que provocam sentimentos intensos em sua alma, porque são coisas que as pessoas fazem sem perceber o impacto que deixam em você. Sua alma enxerga coisas que passam despercebidas às pessoas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em vez de seguir o planejamento desenhado, se acontecerem coincidências que pareçam convites a seguir por outro caminho, procure se lançar à aventura, porque a vida anda querendo lhe transmitir alguma mensagem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se há algo que caracteriza o humano é sua capacidade de controlar o fluxo de desejos, para os saciar na hora certa, sob as condições apropriadas. Faça uso dessa virtude humana, vai ajudar muito você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos nem sempre podem ser compartilhados com as pessoas que, inclusive, estariam aí para isso. Por quê? Porque teria de haver sintonia constante entre todos, e isso é algo que não acontece sempre.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para haver entendimento, algumas coisas precisam ser esclarecidas, escolhendo a dedo as palavras e o momento, para que as verdades iluminem o caminho, em vez de ofender por ser ditas com o dedo em riste.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Planejar, organizar e, depois, na hora da ação, mudar tudo, por que não? Pode ser que essa atitude seja um disparate, porém, pode ser, também, que a atitude seja motivada por uma inspiração, uma intuição qualquer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas memórias acontecendo ao mesmo tempo que sua alma precisa tomar cuidado para não ter um ataque de saudade de tempos que teriam parecido melhores, mas que, se terminaram, é porque a vida segue. Ponto final.