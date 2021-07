Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta segunda-feira

Renova tua confiança

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono; Lua Vazia a partir das 9h30

No meio dos pensamentos obnubilados que servem para te convencer de que, com certeza, tudo vai dar errado e que tua vida está em decadência irrevogável, emergem cristalinas as ideações entusiastas que indicam, com a mesma certeza, que tudo vai dar certo, e que a vida, com seus mistérios te amparará e rejuvenescerá. A realidade é, nem tudo que desejas é possível realizar, um pouco porque teus desejos estão distorcidos pelas fantasias e outro pouco porque o mistério da vida te protege de tuas próprias distorções, mas, principalmente, porque precisa haver espaço em tua vida para que algumas coisas que nem desejas, porque sequer imaginas, possam ser percebidas quando vierem ao teu encontro. A vida é mistério, mas segue um plano bem definido, apesar de nossa incompetência para o decifrar. Renova tua confiança.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você quer fazer é possível, mas você precisa encontrar o momento certo para iniciar o movimento. Para isso, será necessário ganhar tempo e planejar bastante, tentando não deixar nem uma ponta solta sem amarrar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A dificuldade de se sentir bem, mesmo nos ambientes em que normalmente isso ocorreria com muita simplicidade, decorre de sua alma ter mudado o ponto de vista, e até o novo se consolidar, haverá certo desconforto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As palavras fluem rápidas de sua boca e, normalmente, com bastante coerência. Porém, há dias, como hoje, em que as ideias se embaralham e, quando expressas, provocam espanto e confusão. Observe com atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para tudo seguir dentro de uma margem de segurança básica, você não precisa fazer grandes movimentos, apenas se ater ao planejado e ir acompanhando os resultados de perto, para fazer eventuais ajustes. Pouca coisa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Uma dose de ingenuidade é importante preservar, porque, senão, a alma acaba se amargando demais com a complexidade do mundo, e com a ingratidão das pessoas. Ingenuidade, inocência, essas preservam a criança interior.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Emoções misturadas, muito intensas, se manifestam em você neste momento. Cuide para não tomar decisões sobre essas, mas esperar que se acalme a tormenta interior para, aí sim, começar a vislumbrar o que fazer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A alegria das pessoas é um paradoxo, porque, de fato, não haveria muito para se alegrar neste momento da história humana. Porém, alegria há de ser celebrada, mesmo nos instantes mais obscuros, porque ela é uma virtude.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça o que tiver de fazer com alegria no coração, independente de isso ser grandioso ou pequeno. O tanto de alegria que você conservar no coração e aplicar na prática, será o tanto, também, de progresso que conquistará.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ter razão é uma situação delicada, porque pode, eventualmente, fazer você saborear o gosto da vitória, mas, ao mesmo tempo, estragar relacionamentos para sempre, porque a vitória de uns é a ofensa de outros.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Reflita bastante, mais do que normalmente, sobre os passos concretos que daria hoje. Melhor ganhar tempo, mas se isso não é possível, então, pelo menos, repasse seus planos para ver se está tudo certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Repetir os mesmos conflitos e desavenças só desgastaria. Melhor tomar distância e se focar nos aspectos positivos que todo relacionamento tem, não importa o quão desgastado esse possa estar. Compartilhar bem-estar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça seu melhor dentro das condições atuais, porque mesmo que haja inúmeros obstáculos e limitações, com o tempo você verá que nada disso constituiu um castigo, mas uma forma de você retificar o rumo de sua vida.