Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam sobre o seu signo para este domingo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontre uma maneira positiva de descansar, mental, emocional e fisicamente, porque este é um momento em que se você deixar surgirem as tensões, essas ocupariam o cenário inteiro, e aí o tempo de descanso se perderia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se suas vontades não coadunam com as vontades das pessoas próximas, em vez de isso, necessariamente, terminar em conflito, tome a sensata iniciativa de conceder espaço e tempo para as vontades alheias. Melhorias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor seria que se conversasse menos e se fizesse mais, porém, para isso, as pessoas envolvidas teriam de superar a inércia que as acomoda em suas razões, empurrando com a barriga as tarefas que precisam ser cumpridas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A dificuldade de expressar o que realmente você gostaria de dizer pode ser providencial, desde que você a encare como um sinal de que certas conversas seria melhor deixar para o futuro. Isso vai ajudar bastante.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pratique a boa vontade, tire ela das intenções abstratas e as demonstre através de atitudes concretas, que beneficiem as pessoas com que você se relaciona. Assim, sua alma também sairá beneficiada da situação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os ressentimentos estão por aí, guardados e escondidos até que acontece algo imprevisto, fora dos planos, que aperta o gatilho e faz com que surjam com força total. Procure preservar a lucidez, porque isso passa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A ambiguidade dos sentimentos interiores é difícil de sustentar, porque parece que a alma vai se desgarrar de indecisão, oscilando, ora para um lado das emoções, ora para o outro. Deixe acontecer, viva com leveza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas faça isso sem apego aos resultados, apenas faça porque acha necessário. Necessidades e desejos nem sempre convergem, e se torna fundamental usar o discernimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada é conclusivo, tudo deixa lugar à dúvida. Leve isso em consideração antes de se lançar a tomar atitudes que, depois, seria muito difícil consertar. Para viver em paz, melhor evitar encrencas desnecessárias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas suspeitas podem ser fruto de mera paranoia, porém, enquanto continuam sendo desenvolvidas no recôndito de sua mente, parecem completamente reais. Valeria a pena você fazer uma investigação imparcial de tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ouça opiniões, mas, em última instância, faça somente aquilo que você tiver vontade, sem se submeter a nada nem a ninguém. Porém, tampouco faça dessa postura uma reação sistemática, contrariando a todas as pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Permita a desordem acontecer, porque sua alma não precisa correr o tempo inteiro, como se estivesse perdendo tempo ou alguma chance especial fosse se perder. Permita a desordem acontecer, ela é caldo de criatividade.