Horóscopo do dia: confira previsão completa para os signos nesta quarta-feira

Áries

O trânsito de Mercúrio no setor social do signo de Áries pode trazer desenvoltura intelectual para lidar com as pessoas. Mas seja criteriosa, pois Júpiter retrograda ao setor de amizades, alertando para que climas estranhos não se repitam nesta quarta-feira.

Touro

Mercúrio ingressa no setor doméstico e encontra o Sol, deixando a pessoa do signo de Touro o quê? Engajada em assuntos familiares – para aprimorar as rotinas e a convivência. Procure revisar suas tarefas, pois tem Júpiter retrógrado na área.

Gêmeos

O potencial argumentativo do signo de Gêmeos está com tudo! Isso por conta do ingresso de Mercúrio na área da comunicação e seu encontro com o Sol. Seus processos intelectuais se intensificam e motivam a troca de ideias.

Câncer

Mercúrio entra na área material do signo de Câncer e encontra o Sol, motivando o aperfeiçoamento de práticas relacionadas ao cotidiano e à vida financeira. Aproveite o momento para revisar seus gastos, combinado?

Leão

O signo de Leão recebe o trânsito de Mercúrio, nutrindo o pensamento racional e trazendo aquela motivação para cuidar de projetos pessoais. O desejo de conquista se fortalece, pois o astro encontra o Sol, que ilumina as oportunidades.

Virgem

Mercúrio entra no setor de crise do signo de Virgem e encontra o Sol, marcando uma fase de superação associada a planejamento e ao estudo. Lembre-se de que a compreensão dos problemas ajuda você a encontrar boas soluções.

Libra

O ingresso de Mercúrio no setor de amizades e o encontro com o Sol desperta no signo de Libra o interesse pelo coletivo. E aí seu lado fofo vem com tudo! Atenção: avalie a relevância de certos grupos, pois Júpiter retorna ao setor social, fomentando revisões.

Escorpião

A vida na escola (caso você não esteja de férias) entra em uma fase promissora do ponto de vista intelectual. É que Mercúrio encontra o Sol ao migrar para o setor do trabalho do signo de Escorpião. Valorize as pesquisas, pois elas trarão um salto de qualidade para sua carreira.

Sagitário

Mercúrio entra no setor espiritual do signo de Sagitário e se une ao Sol. Isso pode ampliar seu olhar para as experiências grandiosas que o mundo oferece. Que tal rodar o mundo pela internet? Júpiter retorna ao setor das ideias, demandando ajustes em projetos pessoais.

Capricórnio

Nesta quarta-feira, as atenções do signo de Capricórnio se voltam para as necessidades da vida privada. Isso é Mercúrio no setor íntimo, que tende a deixar você mais quieta – e o convívio com seu círculo de confiança revestido de calor humano na conjunção com o Sol.

Aquário

O céu astrológico evidencia uma fase de articulação intelectual com as pessoas. O momento traz também ajustes para aprimorar questões que impactam no convívio, pois Mercúrio encontra o Sol na casa dos relacionamentos do signo de Aquário.

Peixes

Mercúrio encontra o Sol no setor do cotidiano do signo de Peixes, e suas atenções se voltam para a qualidade do dia a dia. É hora de fortalecer sua rotina e sua saúde. As parcerias na escola (se você não estiver de férias) ganham engajamento intelectual, embora velhos problemas voltem a incomodar.