Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em julho

Dias favoráveis: 15 e 16

CÂNCER

Não deixe que suas dependências afetivas sejam um obstáculo para se abrir a novas experiências sexuais. Pode ser que se sinta inseguro de expor ao parceiro seus desejos, por medo de sofrer críticas moralistas. Se conseguir superar esse sentimento, a tendência é que viva momentos intensos a dois. Caso esteja solteiro, procure parceiros com os quais tenha mais afinidade sexual.

Dias favoráveis: 9 e 27

LEÃO

A passagem de Vênus e Marte por seu signo lhe concede uma dose extra de charme, magnetismo e inspiração sexual. Essa energia será evidente principalmente entre os dias 11 e 20/7, quando estará mais confiante para seduzir quem desejar sem rodeios e com muita animação. Até o dia 10/7, alguns aspectos podem bloquear sua desenvoltura, frustrando as suas expectativas a dois. Não se sinta desvalorizado e nem trate como rejeição. Pode ser apenas que o parceiro não esteja no mesmo pique sexual que você.

Dias favoráveis: 2, 20 e 28

VIRGEM

O virginiano estará fechado para balanço boa parte do mês, com sua libido focada nas questões do dia-a-dia. A partir do dia 21/7, com a entrada de Vênus em seu signo, a sua libido retorna junto com o seu poder de sedução. Até lá, aproveite para descobrir novas formas de prazer sexual. Em público, o virginiano se comporta de forma de tímida e discreta, porém entre quatro paredes faz questão de mostrar todas as suas habilidades para satisfazer o parceiro.

Dias favoráveis: 5, 13 e 30

LIBRA

O sociável libriano estará num período mais retraído, especialmente até o dia 11/7, dificultando que a sua vida sexual se desenvolva. O parceiro terá que se esforçar para chamar a sua atenção e despertar a sua libido. Quem está num relacionamento estável, poderá se sentir muito pressionado pelas investidas do outro. Porém a receita para se sentir motivado ao sexo é simples: a gentileza do par e um ambiente harmonioso, belo e refinado.

Dias favoráveis: 15 e 16

ESCORPIÃO

O parceiro pode estar distante e sem condições de se dedicar à relação como o escorpiano exige. Quem está numa relação estável, pode ficar ressentido e responder com atitudes frias. Já aqueles que estão solteiros, a tendência é que fiquem no zero a zero boa parte do mês, por não quererem sexo casual. Para que não se frustre, procure conciliar a agenda do outro com encontros bem românticos e quentes.

Dias favoráveis: 9 e 27